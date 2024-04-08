Жители поселка в Приморье остались без воды из-за перекрывших дорогу поездов

В Приморском крае железнодорожные составы, которые стоят на путях в районе поселка Шкотово уже на протяжении двоих суток, перекрыли местным жителям доступ к цивилизации - к домам не могут подъехать водовозы, скорая помощь и пожарные.
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