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Снижение цен в Китае, остановка предприятия в Берлине и рост зарплат сотрудн...

Снижение цен в Китае, остановка предприятия в Берлине и рост зарплат сотрудн...

Снижение цен в Китае, остановка предприятия в Берлине и рост зарплат сотрудников в США вызвали падение курса акций TeslaПрошлый год Tesla завершила уже не в статусе крупнейшего производителя электромобилей в мире, а новый год она начинает с не очень хороших новостей.

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