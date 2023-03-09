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Тренер Джоковича о том, что его не пускают в США: «Мы еще не сдались. Новак хочет сыграть в Майами»

Тренер Новака Джоковича прокомментировал вероятность выступления на «Мастерсе» в Майами. Горан Иванишевич рассказал, что серба еще могут пустить в США, несмотря на то, что он не привит от коронавируса.

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