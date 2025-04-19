Предсказания Святой Матроны: Европе и России угрожают серьезные испытания Юлия ЧелкановаСвятая Матрона говорила, что Европе и России грозят тяжелые испытания, и её слова остаются актуальными в свете современных политических реалий.
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