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Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

Любые переговоры в ближневосточном регионе при участии Соединенных Штатов заведомо обречены. Соответствующую точку зрения в своей статье для издания «Известия» выразил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
У СЕБЯ РАЗБЕРИСЬ, А ПОТОМ ЛЕЗЬ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК. НАПЛОДИЛИ В РОССИИ МИГРАНТОВ, И СКОРО ИМИ БУДЕТ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ И БУДЕТ ВТОРОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК С НОВООБРАЗОВАННЫМ ИГИЛОМ!
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