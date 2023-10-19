Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

Любые переговоры в ближневосточном регионе при участии Соединенных Штатов заведомо обречены. Соответствующую точку зрения в своей статье для издания «Известия» выразил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии