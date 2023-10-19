Медведев: любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США заведомо обречены

Владимир Соловьев

У СЕБЯ РАЗБЕРИСЬ, А ПОТОМ ЛЕЗЬ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК. НАПЛОДИЛИ В РОССИИ МИГРАНТОВ, И СКОРО ИМИ БУДЕТ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ И БУДЕТ ВТОРОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК С НОВООБРАЗОВАННЫМ ИГИЛОМ!