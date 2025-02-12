В Брянской области иностранцы смогут получить гражданство за месяц

Получение гражданства для иностранцев, служащих в российской армии, ускорится. Управление по вопросам миграции УМВД России по Брянской области сообщило о возможности ускоренного получения гражданства России для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах России.