В Иране заявили о завершении операции в отношении Израиля

Начальник штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что государство завершило серию ответных ударов по территории Израиля, предупреждая о «более сильной» реакции, если израильский режим решит ответить.
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