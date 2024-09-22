Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Крыма

Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе КрымаВчера в 20:55 на трассе «Таврида» вблизи села Батальное водитель фургона «АФ 47434А» не выбрал безопасную скорость и влетел в стоящий на обочине грузовик «Sitrak» с полуприцепом-цистерной и в находящегося рядом водителя этого транспортного средства.