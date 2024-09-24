Евгения Медведева рассказала об отношениях со своим возлюбленным

Фигуристка Евгения Медведева поделилась своими мыслями о личной жизни и отношениях с бойфрендом. Спортсменка отметила, что важным аспектом её взаимоотношений с Дмитрием является отсутствие соперничества и полная поддержка друг друга, что позволяет им чувствовать себя настоящей семьей, хотя они еще не расписаны.