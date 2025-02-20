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Курские новости

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Главы творческих союзов могут войти в оргкомитет к юбилею Курска

Главы творческих союзов могут войти в оргкомитет к юбилею Курска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с предложением к председателям региональных отделений всероссийских творческих союзов писателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров и театральных деятелей быть в числе оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия Курска.

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