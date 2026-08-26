TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 043 подписчика

Учится в двух вузах и сам зарабатывает на жизнь: как устроен мир 19-летнего сына Полины Гагариной

Учится в двух вузах и сам зарабатывает на жизнь: как устроен мир 19-летнего сына Полины Гагариной

Сын Полины Гагариной появился на свет, когда певице едва исполнилось двадцать лет. Ранний студенческий брак распался всего через три года, а воспитание ребенка проходило на фоне стремительно набиравшей обороты музыкальной карьеры матери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии