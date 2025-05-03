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Минпросвещения РФ оценит поведение учеников: старт пилота в 6 регионах

Минпросвещения РФ оценит поведение учеников: старт пилота в 6 регионах

Минпросвещения России запускает пилотный проект в шести регионах для введения оценок за поведение школьников.

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