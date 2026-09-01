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ИА Регнум

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Путин высоко оценил работу Киргизии по подготовке саммита ШОС

Киргизия проделала огромную работу по подготовке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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