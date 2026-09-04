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Альметьевские полицейские приняли участие в мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Альметьевске состоялся памятный митинг, посвящённый памяти жертв трагедии в Беслане и всех жертв террористических актов, а также подвигу сотрудников спецслужб, спасавших детей и мирных граждан.

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