Владивостокцам расскажут «Истории из путешествий»

Путешествия бывают разными: по городам и странам с погружением в иные культуры и по волшебным мирам на стыке с реальностью, когда накопленный в путешествиях опыт обращается в удивительные сюжеты, пропитанные мудростью, гармонией и любовью ко всему миру.