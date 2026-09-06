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После удара КСИР по авианосцу Хегсет принялся угрожать иранским танкерам

После удара КСИР по авианосцу Хегсет принялся угрожать иранским танкерам Глава американского военного ведомства США Пит Хегсет выступил с резким предупреждением в адрес .

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