Переход легионера в ЦСКА под угрозой срыва, в «Барсе» против возвращения Неймара. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииВ «Спартаке» не получали предложения по УгальдеАлександр Мысякин, Sport24Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, был ли интерес со стороны топ-клубов Европы к нападающему российской команды Манфреду Угальде.