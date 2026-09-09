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Царьград

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Атака дронов на Анапу и Геленджик: повреждены дома, детсад и машины

Атака дронов на Анапу и Геленджик: повреждены дома, детсад и машины

В ночь на 9 сентября Анапа подверглась атаке вражеских дронов, в результате которой на территории города-курорта были зафиксированы разрушения.

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