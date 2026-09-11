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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Мбаппе: «Дерево, усыпанное плодами, как и Вини. Килиан прав, что забивающий 40 голов игрок – не проблема для команды»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался о критике в адрес Килиана Мбаппе .  – Мбаппе ответил на критику .

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