Рэперу Шарлоту, сжёгшему на камеру русский паспорт в Армении, грозит до 5 лет за решёткой

На “певца ртом” написали заявление в Генеральную прокуратуру. Его могут судить по 282-й статье УКУроженца Самары, уехавшего из-за СВО в Армению, участника шоу на ТНТ Шарлота могут лишить свободы сроком на 5 лет по возвращении в Россию.