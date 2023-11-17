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Рэперу Шарлоту, сжёгшему на камеру русский паспорт в Армении, грозит до 5 лет за решёткой

Рэперу Шарлоту, сжёгшему на камеру русский паспорт в Армении, грозит до 5 лет за решёткой

На “певца ртом” написали заявление в Генеральную прокуратуру. Его могут судить по 282-й статье УКУроженца Самары, уехавшего из-за СВО в Армению, участника шоу на ТНТ Шарлота могут лишить свободы сроком на 5 лет по возвращении в Россию.

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