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В Госдуме предложили сделать жилищные льготы для молодых семей более адресными

Член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал ТАСС, что в России действует ряд льготных механизмов для обеспечения молодых семей жильём, но их нужно сделать более адресными и доступными.

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