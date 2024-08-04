Рябков: время односторонних уступок России США осталось бесповоротно в прошлом

Время односторонних уступок Российской Федерации Соединенным Штатам осталось бесповоротно в прошлом. Об этом в эфире телевизионного канала «Россия 1» заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, комментируя позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта.