Рябков: время односторонних уступок России США осталось бесповоротно в прошлом

Время односторонних уступок Российской Федерации Соединенным Штатам осталось бесповоротно в прошлом. Об этом в эфире телевизионного канала «Россия 1» заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, комментируя позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии