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Рябков: время односторонних уступок России США осталось бесповоротно в прошлом

Рябков: время односторонних уступок России США осталось бесповоротно в прошлом

Время односторонних уступок Российской Федерации Соединенным Штатам осталось бесповоротно в прошлом. Об этом в эфире телевизионного канала «Россия 1» заявил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, комментируя позицию Москвы по урегулированию украинского конфликта.

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