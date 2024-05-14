Аэрофлот увеличил количество рейсов из Москвы в Анталию до 45 в неделю.

Аэрофлот объявил о значительном увеличении количества рейсов между Москвой и Антальей. С начала лета количество регулярных рейсов увеличится с 21 до 45 в неделю, что на 29% больше по сравнению с предыдущими летними месяцами.
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