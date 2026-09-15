Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций

Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 31 тысячи операций и свыше 95 тысяч консультаций пациентов.
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