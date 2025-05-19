В популярном браузере нашли опасную критическую уязвимость

Корпорация Google экстренно выпустила апдейт для браузера Chrome, призванный закрыть опасную уязвимость, открывавшую злоумышленникам доступ к персональной информации пользователей и даже получение возможного контроля над их учётными записями .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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