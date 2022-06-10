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Трутнев заявил о необходимости "научиться самим" делать российские грузовики

Трутнев заявил о необходимости "научиться самим" делать российские грузовики

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что необходимо уделить внимание производству грузового автотранспорта на фоне запрета японских властей на экспорт грузовиков и самосвалов в Россию, передает РИА "Новости".

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