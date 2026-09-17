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Царьград

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Прокуратура через суд защищает бойца СВО, оставшегося без выплат

Прокуратура через суд защищает бойца СВО, оставшегося без выплат

Собинская межрайонная прокуратура добивается через суд восстановления прав бойца СВО, которого незаконно оставили без трудовых гарантий.

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