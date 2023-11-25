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В России 26 ноября 2023 года отмечают не только профессиональные, но и международные праздники

В России 26 ноября 2023 года отмечают не только профессиональные, но и международные праздники

В России 26 ноября 2023 года отмечают не только профессиональные, но и международные праздники Анастасия МеркуловаКаждый день календарного года представляет собой насыщенную смесь различных исторических событий и праздничных дат.

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