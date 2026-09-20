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Царьград

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США предупредили граждан об угрозе на Ближнем Востоке после взрывов

США предупредили граждан об угрозе на Ближнем Востоке после взрывов

Дипмиссии США на Ближнем Востоке, включая Израиль и Саудовскую Аравию, предупредили граждан об эскалации из-за конфликта хуситов с Саудовской Аравией.

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