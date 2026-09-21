Легенды, мифы и правда об уникальных местах Краснодарского края: куда отправиться в путешествие

Легенды, мифы и правда об уникальных местах Краснодарского края: куда отправиться в путешествиеКраснодарский край подходит для путешествий в любое время года: здесь можно отдыхать на побережье, отправляться в горы, гулять по лесным маршрутам и знакомиться с природными достопримечательностями разных районов.
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