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  • Бендер Задунайский
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    Гипнотезирует нацию,идти воевать за какуюнто Украину.Да я ржу над ним дебилом.Лягушек пережрал сердешный Пирамидон!«Мы сделали этот ...
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Украинский депутат: при Трампе с сайта Арлингтонского кладбища исчезло

Украинский депутат: при Трампе с сайта Арлингтонского кладбища исчезло упоминание о некоторых категориях захороненных там людей Приход к власти в США Дональда Трампа затронул даже покойников.

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