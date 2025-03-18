Украинский депутат: при Трампе с сайта Арлингтонского кладбища исчезло упоминание о некоторых категориях захороненных там людей Приход к власти в США Дональда Трампа затронул даже покойников.
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Украинский депутат: при Трампе с сайта Арлингтонского кладбища исчезло упоминание о некоторых категориях захороненных там людей Приход к власти в США Дональда Трампа затронул даже покойников.
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