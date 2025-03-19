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Царьград

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Взрыв в многоэтажке Москвы: Аэрозоль для зажигалок едва не убил семью с ребёнком

Взрыв в многоэтажке Москвы: Аэрозоль для зажигалок едва не убил семью с ребёнком

Взрыв прогремел в многоэтажке на Нижней Масловке в Москве. В это время в квартире находилась семья с ребёнком.

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