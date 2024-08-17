Астраханский «Волгарь» договорился с «Ахмадом» о переходе к нам защитника

Владислав Волков имеет в активе выступление за команды премьер-лиги и первой лиги. Футбольные клубы «Волгарь» и «Ахмат» (Грозный) договорились о переходе в астраханскую команду центрального защитника Владислава Волкова.
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