Военная база США в Гренландии находится ближе к Москве, чем к Вашингтону

Рассказываем, где в Гренландии располагаются военные базы США и Дании и чем так важна территория, которой активно интересуется Трамп<strong>Избранный президент США Дональд Трамп вновь взволновал мир своим интересом к Гренландии.
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