Наступит ад? "Будет попытка самого болезненного удара": В Киеве заявили о ключевом периоде эскалации

Западные и украинские стратеги готовятся к решающей фазе конфликта. По мнению киевского политолога Андрея Ермолаева, ближайшие шесть-девять месяцев станут периодом максимального напряжения — обе стороны попытаются нанести друг другу максимальный урон, чтобы к весне подойти к переговорам с наиболее выгодных позиций.