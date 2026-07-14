Наступит ад? "Будет попытка самого болезненного удара": В Киеве заявили о ключевом периоде эскалации

Западные и украинские стратеги готовятся к решающей фазе конфликта. По мнению киевского политолога Андрея Ермолаева, ближайшие шесть-девять месяцев станут периодом максимального напряжения — обе стороны попытаются нанести друг другу максимальный урон, чтобы к весне подойти к переговорам с наиболее выгодных позиций.
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