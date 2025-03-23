На видео сняли рыб, которые дадут фору любым домашним питомцам по прожорливости

В этом ролике демонстрируется потрясающий аппетит рыб, который превосходит любую домашнюю живность. Они с неимоверной жадностью набрасываются на корм, вылетая из воды, чтобы заполучить как можно больше еды.
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