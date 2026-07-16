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Стало известно, когда Эль-Ниньо достигнет максимальной силы

Стало известно, когда Эль-Ниньо достигнет максимальной силы

Текущее климатическое явление Эль-Ниньо, вероятно, достигнет максимальной силы в декабре 2026 года. После этого ожидается его постепенное ослабление в период с февраля по май 2027-го, пишет РИА Новости со ссылкой на австралийского климатолога Андреа Тащетто.

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