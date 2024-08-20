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Лебедев: ВС РФ ударили по производству наполнителей для ракет в Броварах

Лебедев: ВС РФ ударили по производству наполнителей для ракет в Броварах

Расположенный в городе Бровары Киевской области завод порошковой металлургии и его склады подверглись удару ВС РФ ранним утром во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

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