Лебедев: ВС РФ ударили по производству наполнителей для ракет в Броварах

Расположенный в городе Бровары Киевской области завод порошковой металлургии и его склады подверглись удару ВС РФ ранним утром во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии