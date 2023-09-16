Фотовыставка, концерт и солдатская каша: 157-летие отмечает Уссурийск

Праздник, посвящённый 157-летию Уссурийска, в самом разгаре. Хотя в этом году день города проходит без фейерверка и выступления приглашённых звёзд, веселье на центральной площади собрало немало гостей.
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