Все, кроме одной: Николай Басков заявил, что артисты, высказывающие агрессию в сторону России, больше для него «не существуют»

Николай Басков стал одним из первых, кто поддержал проведение спецоперации на Донбассе. За это поплатился личными санкциями от Латвии и многочисленными отписками в социальных сетях.
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