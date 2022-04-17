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Все, кроме одной: Николай Басков заявил, что артисты, высказывающие агрессию в сторону России, больше для него «не существуют»

Все, кроме одной: Николай Басков заявил, что артисты, высказывающие агрессию в сторону России, больше для него «не существуют»

Николай Басков стал одним из первых, кто поддержал проведение спецоперации на Донбассе. За это поплатился личными санкциями от Латвии и многочисленными отписками в социальных сетях.

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