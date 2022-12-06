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Тарас Шарыга: мы делаем то, во что сами верим, и не идём на поводу у трендов

Тарас Шарыга: мы делаем то, во что сами верим, и не идём на поводу у трендов

Проекту "Береги" в этом году исполняется 10 лет. Первая открытка с медведем "выросла" в уютное пространство в торговом центре "Шамса", которое язык не поворачивается назвать магазином: здесь варят вкусный кофе, звучит хорошая музыка, с большой фотографии на стене на вас смотрит лиса.

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