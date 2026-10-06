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Чеснок, который рассмешит до слёз

Чеснок, который рассмешит до слёз

Смешно по чесноку, зубчик даем!Сегодня особый повод: 6 октября отмечается День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)!Заготовки с чесноком на зиму — это не только защита от вампиров, но и надежное средство против простуды.

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