Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Всё отберем!" Полуостров дает пример материку

"Всё отберем!" Полуостров дает пример материку

"Не любишь Россию? Отдай!" 110 лиц, от Джамалы до депутатов лишат имущества. И тобой займутся, мадам.

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Комментарии
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Модест
Я не паникую, повода нет. Имущества тоже нет, кроме квартиры с барахлом. Действия по национализации вражеского имущества на территории России поддерживаю целиком, но только в рамках закона, если его наконец примут и правильно применят.
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3 час.
Игорь Василевский
Пока не отобрали. И сие очень неверно. Имущество российского бизнеса на окраине уже давно прихвачено и раздербанено. Без стеснений и переживаний по этому поводу. Типа, по праву войны. Те, кто из Крыма или Москвы сбежал и помогает ВСУ никогда не станут российскими гражданами по своим убеждениям. Поэтому задержка с конфискациями - это психологическая игра на нервах в долгую - что бы руководство хохлохутора поддавливать, не более... Сколько стояло кондитерское производство Рошен? А ведь могло работать и приносить прибыль нашей казне. И т. д и т.п..
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3 час.
Лш
Лариса шумбасова
У Сени Яйценюхова давно уж надо было всё отобрать!!! Он паскуденыш уж сколько в США трется
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37 мин.

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