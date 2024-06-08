"Всё отберем!" Полуостров дает пример материку

Я не паникую, повода нет. Имущества тоже нет, кроме квартиры с барахлом. Действия по национализации вражеского имущества на территории России поддерживаю целиком, но только в рамках закона, если его наконец примут и правильно применят.

Игорь Василевский

Пока не отобрали. И сие очень неверно. Имущество российского бизнеса на окраине уже давно прихвачено и раздербанено. Без стеснений и переживаний по этому поводу. Типа, по праву войны. Те, кто из Крыма или Москвы сбежал и помогает ВСУ никогда не станут российскими гражданами по своим убеждениям. Поэтому задержка с конфискациями - это психологическая игра на нервах в долгую - что бы руководство хохлохутора поддавливать, не более... Сколько стояло кондитерское производство Рошен? А ведь могло работать и приносить прибыль нашей казне. И т. д и т.п..