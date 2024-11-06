Как мир поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США?

В основном главы государств и руководители крупных международных организаций относительно результатов выборов в США пишут о том, что с нетерпением ждут возможности поработать с новым американским президентом.
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