Армия Китая усилит подготовку, чтобы способствовать воссоединению страны

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит обучение и другую подготовку для борьбы с тайваньскими сепаратистами и иностранным вмешательством, для подавления всех сепаратистских действий, способствующих независимости Тайваня, и для неуклонного достижения воссоединения Китая, сообщает romanian.