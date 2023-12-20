Творческий и кухня: зачем зрителей пригласили в «хрущевку» Виталия Мельникова

Снять телефонную трубку и услышать голос Олега Даля, посмотреть на передвижной кинопроектор, с помощью которого фильмы показывали в глухих деревнях, и побывать на кухне, где рождались идеи культовых советских фильмов.
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