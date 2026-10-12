Мартин Брандл о столкновении Норриса и Пиастри: «Полагаю, Браун и Стелла устроили Ландо разнос»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл уверен, что руководство «Макларена» осталось крайне недовольно действиями Ландо Норриса – который врезался в Оскара Пиастри в конце спринта перед Гран-при Сингапура .
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