Мартин Брандл о столкновении Норриса и Пиастри: «Полагаю, Браун и Стелла устроили Ландо разнос»

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Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл уверен, что руководство «Макларена» осталось крайне недовольно действиями Ландо Норриса – который врезался в Оскара Пиастри в конце спринта перед Гран-при Сингапура .