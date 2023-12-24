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Традиции и поверья Рождества 25 декабря 2023 года, что не рекомендуется делать и что можно во время этого праздника

Традиции и поверья Рождества 25 декабря 2023 года, что не рекомендуется делать и что можно во время этого праздника

Традиции и поверья Рождества 25 декабря 2023 года, что не рекомендуется делать и что можно во время этого праздника Денис СерёгинГоворя простым языком, Рождество Христово – это день рождения Иисуса Христа.

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