Традиции и поверья Рождества 25 декабря 2023 года, что не рекомендуется делать и что можно во время этого праздника Денис СерёгинГоворя простым языком, Рождество Христово – это день рождения Иисуса Христа.
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