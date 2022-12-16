Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса», другие матчи

16 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Сибсельмашем», «Байкал-Энергия» против «Кузбасса».

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