Trump Admin Drafting Ban On Chinese Optical Transceivers To Protect Data Centers From Spying The Trump administration is preparing to slap import bans on Chinese optical transceivers, targeting a critical component for US data centers as White House officials seek to protect infrastructure supporting the AI boom from Chinese espionage, Reuters reported.
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